ДБР ініціює примусовий привід Порошенка через його неявку на допит

Слідчі Державного бюро розслідувань ініціюють застосування до експрезидента Петра Порошенка примусового приводу через його неявку на допит, запланований на 21 січня.

Про це заявив журналістам керівник слідчого відділу центрального апарату ДБР Олег Корецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ДБР надіслала йому повістки на допит за адресою його реєстрації, за адресою Верховної Ради, тобто, він був належним чином повідомлений. Крім того, учора, коли він з’явився без попередження і виклику ДБР, йому так само було наголошено на необхідності явки сьогодні на 10.30 на допит як свідка. Однак він без поважних причин не з’явився сьогодні на допит. Відповідно, слідчі готують матеріали для виконання примусового приводу Порошенка", - сказав Корецький.

Як повідомлялося, ДБР викликало експрезидента Петра Порошенка 21 і 24 січня на допити як свідка у двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, у справі про "державну зраду".

У свою чергу його адвокат Ігор Головань поінформував, що Порошенко 20 січня особисто прийшов до ДБР, аби отримати повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК.

За його словами, Порошенку вручили повістки про виклики на допити на 24 і 31 січня, а також 11 лютого. Водночас виклику на допит на 21 січня Порошенко не отримав.