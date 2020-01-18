Справа про держзраду: Порошенка викликають на допити як свідка

Державне бюро розслідувань викликає п’ятого Президента України Петра Порошенка на допити у якості свідка в двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року.

Про це ДБР повідомило на своєму сайті, доклавши електронні копії документів.

"Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування, у яких необхідно допитати Вас у якості свідка.

Відповідно до ст.ст. 133-137 КПК України Вас у встановленому законом порядку викликано слідчими до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка о 10 год. 30 хв. 21.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001732 від 12.11.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Козлова М.Б., Лазорчика І.В., за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет № 323, контактний номер телефону (044)294-64-34.

Крім того, Ви викликаєтесь на допит у якості свідка о 11 год. 00 хв. 24.01.2020 у кримінальному провадженні № 62019000000001905 від 10.12.2019 до слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Єгорова Д.О., Амєліна О.В. кабінет № 325, контактний номер телефону (044)294-64-62", - йдеться у повідомленні.

У тексті повісток уточнюється, що йдеться про кримінальні провадження, "зареєстровані за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, зі змісту якого вбачається, що п’ятий Президент України Порошенко Петро Олексійович 11-12 лютого 2015 року у ході підготовки та проведення переговорів щодо змісту документу "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод" вчинив державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенності, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України".

Також у ДБР попередили, що відповідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід.