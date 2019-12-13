Порошенко про нову справу ДБР: Це ще одне підтвердження подвійних стандартів Росії

П'ятий Президент України Петро Порошенко назвав відкриття Державним бюро розслідувань (ДБР) нової справи проти нього щодо можливої державної зради при підписанні Мінських угод ще одним підтвердженням подвійних стандартів Російської Федерації.

Про це він заявив в інтерв'ю “Радіо Свобода”.

“Я прокоментую це, як ще одне підтвердження подвійних стандартів Російської Федерації. З одного боку, російський лідер їде в Париж, де говорить про необхідність імплементації Мінських угод. З іншого боку, через свої агентурні можливості, які реалізуються через представників команди Януковича...Росія кожен день реалізовує свої помисли, у тому числі і через свої зв'язки з тепер, я сподіваюся, уже колишнім керівництвом Державного бюро розслідувань, яке відповідно до вимог закону, було днями звільнено і, я впевнений, понесе відповідальність за те беззаконня, яке вони тут влаштували”, - зазначив політик.

При цьому Порошенко зауважив, що порушуючи кримінальні справи, його намагалися притягнути до відповідальності “і за дії України через деблокування Керченської протоки, незважаючи на рішення Гамбурзького трибуналу, і за наказ перейти в контрнаступ у червні 2014 року, і за підписання Мінських угод, як реалізацію мирних ініціатив президента Порошенка, і за націоналізацію «ПриватБанку», який до того виступав насосом по дестабілізації банківської системи країни”.

“Залишилося тільки порушити справу проти Порошенка за створення в Україні своєї автокефальної церкви, і буде вже повний комплект. Так ось, нічого у них не вийде. І реакція в Україні та світова реакція є найкращим тому підтвердженням”, - додав експрезидент.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради п'ятого Президента України Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Раніше ДБР розпочала розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.

Фото: пресслужба "ЄС"