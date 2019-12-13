Порошенко про нову справу ДБР: Це ще одне підтвердження подвійних стандартів Росії
Про це він заявив в інтерв'ю “Радіо Свобода”.
“Я прокоментую це, як ще одне підтвердження подвійних стандартів Російської Федерації. З одного боку, російський лідер їде в Париж, де говорить про необхідність імплементації Мінських угод. З іншого боку, через свої агентурні можливості, які реалізуються через представників команди Януковича...Росія кожен день реалізовує свої помисли, у тому числі і через свої зв'язки з тепер, я сподіваюся, уже колишнім керівництвом Державного бюро розслідувань, яке відповідно до вимог закону, було днями звільнено і, я впевнений, понесе відповідальність за те беззаконня, яке вони тут влаштували”, - зазначив політик.
При цьому Порошенко зауважив, що порушуючи кримінальні справи, його намагалися притягнути до відповідальності “і за дії України через деблокування Керченської протоки, незважаючи на рішення Гамбурзького трибуналу, і за наказ перейти в контрнаступ у червні 2014 року, і за підписання Мінських угод, як реалізацію мирних ініціатив президента Порошенка, і за націоналізацію «ПриватБанку», який до того виступав насосом по дестабілізації банківської системи країни”.
“Залишилося тільки порушити справу проти Порошенка за створення в Україні своєї автокефальної церкви, і буде вже повний комплект. Так ось, нічого у них не вийде. І реакція в Україні та світова реакція є найкращим тому підтвердженням”, - додав експрезидент.
Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради п'ятого Президента України Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.
Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.
Раніше ДБР розпочала розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.
Фото: пресслужба "ЄС"