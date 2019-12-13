"Ніколи не говори ніколи": Зеленський прокоментував справу про "держзраду" Порошенка

Президент Володимир Зеленський не став би підписувати Мінські домовленості у тому варіанті, як це зробив Петро Порошенко, але зауважив, що не знає про тодішні умови й тому не можна стверджувати напевно.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", коментуючи питання щодо відкриття ДБР справи проти Порошенка за підписання Мінських угод, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені складно коментувати з приводу цієї справи, тому що, скажу відверто, я б ніколи не підписав таку угоду і такі умови. Але ми не знаємо, за яких умов - я особисто не знаю, я там не був, - за яких умов підписувався саме такий варіант "Мінська". Мені здається, що там було не просто. І коли я кажу "я б ніколи не підписав", я відверто вам скажу – напевно в цій ситуації – "ніколи не говори ніколи", - зазначив Зеленський.

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Водночас він запевнив, що не має впливу ані на ДБР, ані на інші правоохоронні органи, хоча й розповів, що раз на тиждень має наради з правоохоронцями щодо ситуації в країні.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради п'ятого Президента України Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод (за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України).

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Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Фото: Офіс Президента