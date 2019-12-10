ДБР відкрило справу про держзраду через підписання Порошенком “Мінська”

ДБР відкрило справу про держзраду через підписання Порошенком “Мінська”

Укрінформ
Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради експрезидента Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

“Так, це відповідає дійсності”, - сказала Іванова.

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Кваліфікація — ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України, уточнила Іванова.

Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, про що він сам повідомив у своєму блозі на Youtube-каналі.

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