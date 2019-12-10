ДБР відкрило справу про держзраду через підписання Порошенком “Мінська”

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради експрезидента Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод.

Цю інформацію у коментарі Укрінформу підтвердила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

“Так, це відповідає дійсності”, - сказала Іванова.

Кваліфікація — ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України, уточнила Іванова.

Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, про що він сам повідомив у своєму блозі на Youtube-каналі.