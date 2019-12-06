Подання про зняття недоторканності з Порошенка у Раді немає — спікер

До Верховної Ради не надходило звернення генерального прокурора щодо зняття недоторканності з експрезидента і чинного народного депутата Петра Порошенка.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв’ю НВ.

Зокрема, відповідаючи на запитання щодо ймовірності розгляду питання про зняття недоторканності з Порошенка, спікер сказав: “Я ж не генпрокурор, я — Голова ВР. Клопотання на зняття депутатської недоторканності, затримання, арешти — суто прерогатива генпрокурора. Станом на сьогодні таких звернень від нього до нас не надходило".

За словами Разумкова, з Порошенком буде "як і з усіма іншими депутатами: недоторканність буде знято на початку наступного року".

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №7203 "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", який має набути чинності 1 січня 2020 року.

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Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Окрім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

У пресслужбі п'ятого Порошенка це вважають "російським замовленням" на заподіяння шкоди його репутації.