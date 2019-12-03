Син Порошенка викупив батьківську частку у банку МІБ

Експрезидент України Петро Порошенко продав пакет акцій АТ "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ, Київ) ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (ЦЕКК), бенефіціаром якої є його син Олексій Порошенко.

Про це повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Акціонерне товариство "Міжнародний інвестиційний банк" згідно з отриманою 2 грудня 2019 року інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Кількість голосуючих акцій акціонера Порошенко Петра Олексійовича змінено: - розмір пакета простих іменних акцій до змін права власності - 9 000 штук, що становить 9,9174% від загальної кількості голосуючих акцій; - розмір пакета простих іменних акцій після змін права власності - 0 штук, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: укладання Договору купівлі - продажу акцій від 22 листопада 2019 року між Порошенко П.О. та Товариством з обмеженою відповідальністю "Центрально-Європейська кондитерська компанія", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 січня 2019 року, Петро Порошенко мав пряму участь в статутному капіталі МІБ у розмірі 9,9174%, також він опосередковано володів 50,0826% акцій. Найбільшими акціонерами банку також були: Ігор Кононенко - 14,94%, Олег Гладковський і Олег Зімін - по 9,908% у кожного, Катерина Ворушиліна і Сергій Ворушилін - 2,5994% і 2,5984% відповідно, О.Порошенко - 0,006110%, Юлія Гладковська - 0,000001%.

Як відомо, бенефіціаром компанії ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" зазначено Олексія Порошенка — старшого сина експрезидента. ЦЕКК — одна з головних компаній у структурі корпорації Roshen, адже вона є засновником низки інших підприємств.