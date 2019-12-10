У Порошенка відреагували на відкриття нової справи ДБР

Завдяки Мінським домовленостям вдалося зупинити агресію РФ проти України, а щодо проти Росії були запроваджені міжнародні санкції.

Про це заявив адвокат експрезидента Петра Порошенка Ігор Головань у блозі на Українській правді, коментуючи відкриття Державним бюро розслідувань кримінальнго провадження щодо можливої державної зради Порошенка при підписанні ним Мінських угод.

"Портнов і Труба намагаються оголосити державною зрадою Мінські домовленості. Домовленості, завдяки яким агресію РФ вдалося зупинити, проти Росії були введені міжнародні санкції, а Україна отримала час і можливість для побудови нової армії, яка здатна завдати могутніх втрат ворогові", - наголосив Головань.

Він нагадав, що Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) "продовжують слугувати основою роботи нормандського формату, держави – члени якого віддані їхній повній імплементації". Тож звинувачують ініціатори провадження "не стільки п'ятого Президента Порошенка, скільки Президента Зеленського і всю його команду переговірників", заявив адвокат.

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Головань також звернув увагу на той факт, що заява у справі моряків була прив'язана до розгляду справи Міжнародним трибуналом з морського права; заява ж про Мінські домовленості – до Паризького саміту в нормандському форматі.

Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо можливої державної зради п'ятого Президента України Петра Порошенка при підписанні ним Мінських угод (за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України).

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Розслідування ініційоване після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Раніше ДБР розпочала розслідування 13 кримінальних справ, у яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.