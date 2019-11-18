ДБР направило до Генпрокуратури проєкт підозри Порошенку

Державне бюро розслідувань направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури України проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

Як уточнюється, у документі ідеться про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

Крім цього, слідчі ДБР направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п’ятого президента України, який є чинним народним депутатом України.

Як повідомлялося, раніше ДБР порушило справу за заявою колишнього глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова щодо вчинення злочину п’ятим президентом України. Йдеться про кримінальне провадження №62019000000000753, зареєстроване за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя і призначення членів ВРП.

Портнов стверджував у своїй заяві, що Порошенко незаконно призначив двох членів ВРП за президентською квотою.