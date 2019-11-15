Порошенка не викликали на допит у ГПУ - адвокат

П’ятий Президент України Петро Порошенко не отримував повістки про виклик на допит до Генеральної прокуратури на п’ятницю, 15 листопада.

Про це повідомив його адвокат Ігор Головань у своєму блозі на сайті “Української правди”.

“... стосовно начебто "запланованого на п'ятницю допиту Порошенка у справі про Іловайську трагедію". Повідомляю, що Петро Порошенко жодних викликів на допит не отримував. Крім того, на 15 листопада 2019 року заплановані пленарні засідання Верховної Ради України”, - наголосив Головань.

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При цьому адвокат запевнив, що Порошенко готовий прийти на допит до ГПУ.

Як повідомлялося, генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю “Настоящему времени” заявив, що Порошенка у п’ятницю чекатимуть на допит у ГПУ в справі про Іловайську трагедію.