Рябошапка розповів про справи ГПУ проти Порошенка

Рябошапка розповів про справи ГПУ проти Порошенка

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Укрінформ
Глава ГПУ підкреслив, що ці справи були відкриті не за зверненням ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова, а за власними матеріалами прокуратури.

Про це розповів генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Вони пов'язані зі зловживанням владою і службовим становищем колишнім президентом", - уточнив генпрокурор.

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Говорячи про допити Порошенка, Рябошапка уточнив, що сьогодні його чекають у справі про Іловайську трагедію. Там п'ятий президент проходить як свідок.

"А є інші виробництва, в яких може бути інший процесуальний статус, не свідка", - додав він.

Коментуючи справи проти Порошенка, відкриті Держбюро розслідувань, Рябошапка сказав, що в деяких з них розслідування завершено, готові проєкти підозр і на цій стадії вони зупинені. Інші розслідування, зазначив він, тривають.

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