Порошенко — про обшуки у власника "Прямого": Це проблема не каналу, а України загалом

Тиск правоохоронних органів на телеканал "Прямий" і його власника не має нічого спільного з європейськими стандартами, вважає експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Так він прокоментував у четвер обшуки у власника телеканалу "Прямий", повідомляє пресслужба політсили.

"Було дуже багато каналів, які говорили неправду про мене. І мені точно не подобалося те, що вони говорили. Але тут ми маємо керуватися принципом Вольтера: "Я не поділяю вашу думку, але я готовий віддати життя за те, щоб ви мали право її висловити". Це був мій принцип", – заявив Порошенко, який зараз перебуває в Донецькій області.

"Вчора були заяви керівника профільного комітету, представника уряду про те, що вони збираються притягати до відповідальності журналістів, контролювати інтернет", – акцентував Порошенко, коментуючи ініціативи представників монобільшості запровадити кримінальну відповідальність для журналістів.

"Сьогодні, на жаль, я не впевнений, що про це знає Президент Зеленський, але я твердо переконаний, що це саме той випадок, який потребує його втручання. Обшуки та арешт рахунків – це є спроби припинити мовлення будь-якого каналу. Це проблема не каналу і не якийсь окремий випадок. Це проблема України загалом і європейського вибору держави. Бо це точно не має нічого спільного ні з європейськими правилами, ні з європейськими цінностями", – наголосив Порошенко.

Він запевнив, що партія "Європейська солідарність" буде захищати свободу слова в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до власника телеканалу "Прямий", колишнього народного депутата Володимира Макеєнка у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу.

Своє чергою, на телеканалі "Прямий" заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить слідство щодо можливого ухилення від сплати податків п’ятим президентом України Петром Порошенком під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".