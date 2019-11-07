ДБР проводить обшуки у власника телеканалу "Прямий"

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у власника телеканалу "Прямий", колишнього народного депутата Володимира Макеєнка.

Про це повідомила у коментарі Укрінформу речник ДБР Анжеліка Іванова.

“ДБР проводить слідчі дії у Володимира Макеєнка у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу “Прямий”, - сказала вона.

Своє чергою на телеканалі "Прямий" заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова.

Як повідомлялося, ДБР проводить слідство щодо можливого ухилення від сплати податків п’ятим Президентом України Петром Порошенком під час купівлі-продажу телеканалу “Прямий”.