Труба відповів на закид про спробу рейдерського захоплення “Прямого”

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують провадження стосовно можливого ухиляння від сплати податків під час продажу телеканалу “Прямий” і не мають наміру захоплювати канал.

Про це написав у своєму Telegram-каналі директор відомства Роман Труба.

“У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу «Прямий», тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо. У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку. Різниця, здається, очевидна”, - зазначив він.

Труба додав, що слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів.

За його словами, заява Порошенка про “рейдерське захоплення телеканалу “Прямий” не відповідає дійсності.

“На жаль, Петро Олексійович з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно”, - написав Труба.

Як повідомляв Укрінформ, раніше п'ятий Президент України, голова партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу “Прямий” і спробу вторгнення в інформаційний простір України агентів впливу країни-агресора. Він, зокрема, назвав ініціатором цього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, за заявою якого більше трьох місяців Державне бюро розслідувань "робить спробу тероризувати журналістів”.