Труба відповів на закид про спробу рейдерського захоплення “Прямого”

Труба відповів на закид про спробу рейдерського захоплення “Прямого”

Укрінформ
Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують провадження стосовно можливого ухиляння від сплати податків під час продажу телеканалу “Прямий” і не мають наміру захоплювати канал.

Про це написав у своєму Telegram-каналі директор відомства Роман Труба.

“У ДБР немає жодного провадження, яке б стосувалося діяльності телеканалу «Прямий», тим паче, його редакційної політики, сплати податків телеканалом, роботи журналістів тощо. У нас є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час продажу цього телеканалу Володимиру Макеєнку. Різниця, здається, очевидна”, - зазначив він.

Труба додав, що слідчі дії в рамках провадження не перешкоджають діяльності журналістів.

За його словами, заява Порошенка про “рейдерське захоплення телеканалу “Прямий” не відповідає дійсності.

“На жаль, Петро Олексійович з державницької людини перетворився на звичайного політика, який займається не лише підміною понять, а скривдженням інформаційної реальності, якщо йому це вигідно”, - написав Труба.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше п'ятий Президент України, голова партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захоплення телеканалу “Прямий” і спробу вторгнення в інформаційний простір України агентів впливу країни-агресора. Він, зокрема, назвав ініціатором цього заступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова, за заявою якого більше трьох місяців Державне бюро розслідувань "робить спробу тероризувати журналістів”.

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