Порошенко: Маємо справу зі спробою рейдерського захоплення “Прямого”

П'ятий президент України, голова партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко заявив про спробу рейдерського захорплення телеканалу “Прямий” і спробу вторгнення в інформаційний простір України агентів впливу країни-агресора.

Про це Порошенко сказав у понеділок під час брифінгу щодо допиту в Державному бюро розслідувань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Події, які сьогодні розгортаються навколо “Прямого”, дають мені всі підстави стверджувати, що ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення “Прямого” каналу. Ініціатор цього є пан Портнов — заступник голови адміністрації президента Януковича, учасник підготовки законів 16 січня — те, проти чого стояла Революція Гідності. На сьогоднішній день за його заявою, абсолютними припущеннями, які не мають нічого спільного з правдою, більше трьох місяців Державне бюро розслідувань робить спробу тероризувати журналістів”, - сказав Порошенко.

Водночас він наголосив, що не має жодного відношення до власності або до управління каналом “Прямий”. Порошенко також закликав усіх - і журналістів, і політиків - стати на захист свободи слова, проти повернення до часів Януковича, проти тиску на журналістів.

“В той же час ми будемо робити рішучі кроки, які протидіють вторгненню в інформаційний простір України ресурсів, засобів та інструментів впливу з боку країни-агресора. І твердо переконаний, що Державному бюро розслідувань, іншим правоохоронним органам, Службі безпеки України, владі новій в Україні обов’язково треба приділяти увагу не ситуації з “Прямим” каналом, а захисту інформаційного простору України”, - підкреслив Порошенко.

Він також зазначив, що під час його президентства “абсолютно більший проміжок часу діяла заборона на перевірку засобів масової інформації”.