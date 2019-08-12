Порошенко готовий пройти поліграф в ефірі «Прямого»

П'ятий президент України Петро Порошенко висловив недовіру керівництву Держбюро розслідувань і заявив про готовність пройти допит із застосуванням поліграфа наживо в ефірі телеканалу "Прямий".

Про це Порошенко сказав у понеділок під час брифінгу щодо допиту в Державному бюро розслідувань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я готовий також прокоментувати й заяву, яку зробив пан Труба щодо детектора брехні. Я не довіряю Державному бюро розслідувань, я не довіряю його керівництву, не вірю в об'єктивність і неупередженість слідства. І водночас, на “Прямому” каналі ті питання, а в мене є цей перелік, які вони хотіли озвучити, я готовий пройти детектор брехні на “Прямому” каналі в прямому ефірі. Коли я це запропонував, в них великого ентузіазму з цього приводу не було”, - зазначив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 12 серпня, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не виключив, що наступний допит п'ятого президента Петра Порошенка може бути проведений із застосуванням поліграфа.

У понеділок зранку Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

Раніше в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко cказав у коментарі Укрінформу, що слідчий має намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

Директор ДБР раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.