ДБР повідомило про справи, у яких проходить Порошенко

ДБР повідомило про справи, у яких проходить Порошенко

Укрінформ
П'ятий президент України Петро Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує Державне бюро розслідувань.

Про це сказав журналістам у понеділок адвокат політика Ігор Головань після допиту Порошенка у ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Сьогодні нам сказали ще про одне", - зазначив Головань.

Він додав, що перше провадження стосується захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, друге - справи про продаж заводу "Кузня на Рибальському", а третє - щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

За словами захисника експрезидента, стосовно першого провадження "наразі тиша".

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Адвокат також зазначив, що не може розкривати деталі допиту, оскільки слідчий не дозволив розголошувати дані досудового розслідування. Однак, за враженнями Голованя, під час допиту "слідчі не розуміли, які податки в якій юрисдикції відмивалися..., що за кошти, хто і як їх відмивав".

"Там взагалі не було про що говорити", - додав він.

На думку захисника політика, завдання цих кримінальних справ - "здійснювати тиск на Порошенка і його політичну силу".

Він висловив думку, що цей план інспірується та реалізується з держави-агресора.

Як повідомляло агентство, у понеділок зранку Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

Раніше в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко cказав у коментарі Укрінформу, що слідчий має намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Своєю чергою адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.

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