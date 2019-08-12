ДБР повідомило про справи, у яких проходить Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує Державне бюро розслідувань.

Про це сказав журналістам у понеділок адвокат політика Ігор Головань після допиту Порошенка у ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Сьогодні нам сказали ще про одне", - зазначив Головань.

Він додав, що перше провадження стосується захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, друге - справи про продаж заводу "Кузня на Рибальському", а третє - щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

За словами захисника експрезидента, стосовно першого провадження "наразі тиша".

Адвокат також зазначив, що не може розкривати деталі допиту, оскільки слідчий не дозволив розголошувати дані досудового розслідування. Однак, за враженнями Голованя, під час допиту "слідчі не розуміли, які податки в якій юрисдикції відмивалися..., що за кошти, хто і як їх відмивав".

"Там взагалі не було про що говорити", - додав він.

На думку захисника політика, завдання цих кримінальних справ - "здійснювати тиск на Порошенка і його політичну силу".

Він висловив думку, що цей план інспірується та реалізується з держави-агресора.

Як повідомляло агентство, у понеділок зранку Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.

Раніше в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко cказав у коментарі Укрінформу, що слідчий має намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Своєю чергою адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.