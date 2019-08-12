Наступного разу Порошенка можуть допитати із застосуванням поліграфа — ДБР
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив директор ДБР Роман Труба, коментуючи сьогоднішній допит п'ятого Президента.
"Другий допит експрезидента в ДБР тривав дві години. Сьогодні Петро Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа", - написав він.
Раніше повідомлялось, що Порошенко прибув на допит до ДБР 12 серпня о 9:30.
Його прийшли підтримати молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі.
Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявляв, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.
У свою чергу адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.
25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському».
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.