Наступного разу Порошенка можуть допитати із застосуванням поліграфа — ДБР

Під час наступного допиту п'ятого Президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань може бути застосований поліграф.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив директор ДБР Роман Труба, коментуючи сьогоднішній допит п'ятого Президента.

"Другий допит експрезидента в ДБР тривав дві години. Сьогодні Петро Порошенко свідчив у рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Не виключаємо, що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа", - написав він.

Раніше повідомлялось, що Порошенко прибув на допит до ДБР 12 серпня о 9:30.

Його прийшли підтримати молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі.

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Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявляв, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

У свою чергу адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.