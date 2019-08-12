Порошенка намагалися закидати яйцями після допиту в ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенко вийшов з приміщення Державного бюро розслідувань після допиту.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, допит тривав дві з половиною години: Порошенко зайшов до ДБР о 9:30, а вийшов о 12-й годині.

Увесь цей час під будівлею ДБР тривали акції противників і прибічників експрезидента. Коли Порошенко вийшов, його прибічники почали кричати: "Україні потрібен Порох!", а противники - "Ганьба!".

Противники Порошенка також жбурляли тухлі яйця в політика, одне з яких поцілило в кореспондента Укрінформу.

Експрезидент не дав журналістам коментарів з приводу допиту. В оточенні охорони він сів в автомобіль і поїхав. Наразі коментар журналістам дає адвокат Порошенка.

Як повідомляло агентство, у понеділок зранку Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань. Підтримати політика під будівлю ДБР прийшли його прибічники, серед яких були його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія. Паралельно під будівлею ДБР розпочалася акція противників експрезидента.

Раніше в.о. керівника відділу щодо роботи з громадськістю та ЗМІ відомства Максим Білоусенко cказав у коментарі Укрінформу, що слідчий має намір допитати експрезидента у справі стосовно можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ "Телеканал "Прямий".

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Своєю чергою адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.