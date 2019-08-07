Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій справі — Луценко

П’ятому президентові України Петру Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі «Радіо НВ».

«Чи є до нього питання у правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Можу сказати лише одне: на цей момент Петро Порошенко, п’ятий президент України, є свідком у всіх справах. Жодної підозри йому в установленому порядку не вручено», – сказав Луценко.

25 липня Порошенко прийшов на допит у ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському». Після допиту Порошенка у ДБР на нього намагались напасти.