ГПУ проситиме домашнього арешту для суддів Окружного адмінсуду - Луценко

Генпрокуратура до п'ятниці, 9 серпня, направить до Вищої ради правосуддя клопотання на отримання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності суддів Окружного адмінсуду Києва у справі стосовно тиску на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Про це сказав в ефірі радіо "НВ" генпрокурор Юрій Луценко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наступного тижня буде ключова подія - ми подамо клопотання про обрання запобіжних заходів щодо чотирьох суддів. Судді, згідно з недавнім рішенням Верховної Ради, мають спеціальний фільтр обрання запобіжного заходу в суді. Цей фільтр називається Вища рада правосуддя. Ми будемо клопотати домашній арешт і відсторонення від виконання суддівських обов'язків", - сказав він.

За словами генпрокурора, з того, чи задовольнить ВРП клопотання про відсторонення суддів від займаних посад стане зрозуміло, "чи судова система здатна об'єктивно співпрацювати із слідством щодо своїх колег".

"Ми подамо своє клопотання не пізніше п'ятниці. Вища рада правосуддя має розглянути це клопотання не пізніше наступних семи днів", - резюмував Луценко.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.