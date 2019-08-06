Луценко обіцяє нові підозри у справі про тиск на ВККС

Генпрокуратура може висунути нові підозри у рамках розслідування кримінальної справи стосовно тиску на членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Відповідну інформацію з посиланням на генпрокурора Юрія Луценка опублікував речник відомства Андрій Лисенко.

“В цей та наступний тиждень ми вивчимо можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС. Зокрема, йдеться про посадових осіб судової адміністрації, офісу омбудсмена та ряду інших органів влади та інших суддів, які були втягнуті у ймовірно незаконні схеми. Також будуть проведені слідчі дії та експертиза голосів, які були записані в рамках проведення прослуховування службових кабінетів”, - цитує він генпрокурора.

У ГПУ повідомили, що наразі слідство відпрацьовує епізоди, не пов’язані з ВККС, де “інші посадові особи як попередньої, так і нинішньої влади фактично намагалися в ручному режимі використовувати Окружний адміністративний суд для прийняття тих чи інших потрібних їм політичних та економічних рішень”.

У відомстві також анонсували направлення на наступному тижні до Вищої ради правосуддя подання стосовно обрання запобіжних заходів суддям Окружного адмінсуду.

“Тільки після дозволу ВРП вони підуть до суду. В суді ми будемо клопотати про запобіжний захід – відсторонення їх від займаної посади. Це буде головним сигналом – чи готова вся судова система до адекватної оцінки дій своїх колег”, - цитує речник Луценка.

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.