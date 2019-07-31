У Денісової пояснили, чому звільнили члена ВККС Козлова

Члена Вищої кваліфікаційної комісії України Андрія Козлова звільнили через відсутність 15-річного стажу професійної діяльності у сфері права.

Про це йдеться у відповіді керівника Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Левшун на запит Укрінформу.

"У березні 2019 року до Уповноваженого надійшла скарга громадянина України щодо відсутності у Козлова А.Г. належного стажу діяльності у сфері права та відсутності у нього адвокатського свідоцтва. Секретаріат Уповноваженого опрацював її та надіслав запити до Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів м. Києва стосовно перевірки фактів видачі адвокатського свідоцтва Козлову", - зазначила вона.

Левшун відзначила, що в Єдиному реєстрі адвокатів України відомості стосовно Козлова були відсутні.

"У квітні 2019 року до Уповноваженого надійшла заява від громадської організації з вимогою звільнити Козлова А.Г. як такого, що подав недостовірні дані про свій стаж. Секретаріат Уповноваженого опрацював її та надіслав запит до відповідного органу стосовно надання висновку щодо тривалості стажу діяльності у сфері права у Козлова А.Г. та скерував матеріали про трудову діяльність, які подані ним при проведенні конкурсу в 2016 році", - пояснила керівник Секретаріату Уповноваженого.

Як вона відмітила, Секретаріат отримав документ про відсутність 15-річного стажу професійної діяльності у сфері права Козлова А.Г.

"Керівником Секретаріату було подано доповідну записку Уповноваженому, де викладено всі матеріали щодо перевірок адвокатського свідоцтва та стажу професійної діяльності у сфері права. Уповноваженим прийнято рішення звільнити Козлова А.Г. з посади члена ВККСУ", - наголосила вона.

Так, у зв’язку зі звільненням Козлова Денісова призначила конкурс із добору кандидатів для призначення членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України - і на конкурс подали документи 15 претендентів.

"30 липня 2019 року у приміщенні Секретаріату Уповноваженого мало відбутися засідання. Проте воно не відбулося, оскільки були присутні троє з її п’яти членів - з необхідних для кворуму чотирьох", - додала Левшун.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня під офісом Уповноваженого ВР України з прав людини в Києві пройшла акція "Зупинити вовче правосуддя" з вимогою відставки омбудсмена Людмили Денісової - перед засіданням конкурсної комісії з добору члена ВККСУ за квотою омбудсмена.

Раніше правозахисні організації "Кримська правозахисна група" та "Медійна ініціатива за права людини" опублікували заяву щодо неможливості подальшого перебування Людмили Денісової на посаді Уповноваженого ВР України з прав людини.

Як зазначається у заяві правозахисників, НАБУ спільно із Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ оприлюднили записи розмов голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, "які свідчать про використання Денісовою своєї посади у власних інтересах, пов’язаних із протоколами НАЗК, шляхом призначення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ від Уповноваженого ВР в угоду третім особам".

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.