Раду просять з’ясувати, чи призначала ВККС суддів за квотою Денісової

Низка правозахисних організацій звернулася до парламенту і правоохоронних органів із закликом провести розслідування щодо ймовірного скоєння корупційного злочину та порушення присяги Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою.

Про це йдеться у заяві, яку підписали Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, Центр прав людини ZMINA та інші організації.

Як зазначають правозахисники, 26 липня Національне антикорупційне бюро України спільно з Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України оприлюднили інформацію, яка може свідчити про вчинення корупційних дій Денісовою.

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“Згідно з оприлюдненим НАБУ аудіозаписом телефонних розмов, голова Окружного адміністративного суду м. Києва (ОАСК) Павло Вовк і деякі судді втручалися у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) та організували прийняття завідомо неправосудних рішень для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання. За втручання Павла Вовка було забезпечено зміну двох членів ВККС на наперед визначених "лояльних" переможців конкурсу за квотою Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Державної судової адміністрації”, - підкреслюється в заяві.

Крім того, як нагадують правозахисники, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірну інформацію в деклараціях екснародного депутата, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Денісової за 2015, 2016 та 2017 роки. “За даними слідства та як свідчать оприлюднені матеріали негласних слідчих дій, Людмила Денісова в обмін на скасування цих протоколів погодилася відкликати раніше призначеного за її квотою омбудсмана члена ВККС Андрія Козлова та замінити його на більш “лояльного” кандидата. 27 червня 2019 року, фактично на підтвердження заяв НАБУ та ГПУ, стало відомо, що Денісова звільнила Козлова та призначила новий конкурс”, - наголосили автори заяви.

На переконання правозахисників, оприлюднена правоохоронними органами інформація “кидає тінь на репутацію омбудсмена, ставить під сумнів його незалежність та неупередженість, більш того - свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення Людмилою Денісовою".

У зв’язку з цим вони звернулися до правоохоронних органів з вимогою провести незалежне розслідування інформації, яка була оприлюднена НАБУ і ГПУ, щодо ймовірного вчинення Денісовою кримінального правопорушення.

Також правозахисники закликають Верховну Раду ІХ скликання створити тимчасову спеціальну комісію та підготувати висновок щодо наявності чи відсутності підстав для звільнення з посади Уповноваженої у зв’язку із порушенням присяги.

Як повідомлялося, 30 липня Генеральна прокуратура викликала чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва - Павла Вовка, Івана Шепітка, Ігоря Погрібніченка і Євгенія Аблова - для допиту і вручення підозр через можливе втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також в цей день під офісом Уповноваженої громадські активісти вимагали відставки Денісової. Сама вона відмовилася коментувати інформацію про втручання в роботу ВККС.