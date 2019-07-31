Уповноважену ВР України з прав людини Людмилу Денісову викликали на допит до ГПУ у справі щодо ймовірного втручання в роботу ВККС.

Таку інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердив адвокат Денісової Андрій Тарасов.

"Так, дійсно, по кримінальному провадженню, у зв'язку з яким було обшукано адміністративний суд (ОАСК - прим.) у п'ятницю. Людмилу Леонтіївну викликали на допит, вона збирається туди і давати покази - в залежності від того, які питання їй будуть ставити слідчі", - зазначив він.

При цьому Тарасов відзначив, що на допит Денісову викликали як свідка, однак не повідомив коли саме має відбутись допит та порадив за інформацією "краще звернутись до слідчого".

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.