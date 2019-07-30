Адвокат заявляє, що Порошенко проходить лише як свідок у двох справах ДБР

Адвокат п'ятого Президента України Петра Порошенка Ігор Головань спростував інформацію про кримінальні провадження щодо колишнього глави держави.

Про це він написав у своєму блозі на УП у відповідь на заяву директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про 11 проваджень, де проходить Порошенко.

"От тільки як Петро Порошенко про ті провадження може добре знати, коли підлеглі пана Труби відповідної інформації адвокатам не надають, посилаючись на те, що ми не маємо статусу захисника. А воно і не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11", - написав він.

Головань додав, що "на сьогодні нам достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях".

"Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий Президент України Петро Порошенко.

Порошенко заявив, що ДБР не порушувало проти нього жодної кримінальної справи, а пояснення він надавав у справі купівлі заводу "Кузня на Рибальському".

Окрім того, Порошенко заявляв, що ДБР не надсилало йому жодної повістки на допит, а єдиною людиною, яка поширювала інформацію про дату і час допиту, був ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.