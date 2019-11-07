Сюмар вважає обшук у власника телеканалу "Прямий" політичним тиском

Обшук в приміщенні власника телеканалу "Прямий" – це політичний тиск, мета якого налякати тих, хто має іншу думку і критикує владу, переконана народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

Таку думку вона висловила під час спілкування з журналістами, повідомляє у чтетвер пресслужба політсили.

"Власник телеканалу "Прямий" пан Макеєнко не є чиновником вищого рангу. За законом про ДБР саме ця категорія чиновників підпадає під розслідування даного відомства. Тому дивно, що саме ДБР проводить обшук в його приміщенні", – підкреслила політик.

"Правда, при обшуку присутній один слідчий Національної поліції України. Очевидно, це для того, аби якось прикрити ту невідповідність закону про ДБР, яку ми бачимо в цій справі", – додала вона.

Народний депутат повідомила, що слідчими ДБР не було пред’явлено відповідної ухвали суду на цей обшук і відмовлено народним депутатам бути присутніми під час обшуку.

"Для мене ця ситуація є політичною. На власника телеканалу чиниться прямий політичний тиск", – заявила Сюмар.

Вона наголосила, що цей випадок має бути предметом солідарності як журналістів, так і політиків. Також свою оцінку має дати і міжнародна спільнота.

"Ми не маємо права мовчати, ми повинні говорити про наступ на свободу слова, ми повинні говорити, що влада сьогодні не терпить будь-якої критики на свою адресу. А також про те, що це загроза для кожного громадянина України. Сьогодні прийшли на телеканал "Прямий", завтра прийдуть на інший, а післязавтра прийдуть до нас додому", – зауважила Сюмар.

Крім того, народний депутат зазначила, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба лобіює новий закон про ДБР, який передбачає необмежену владу керівника цього відомства, скасовує обрання заступників на конкурсній основі, роздуває штат відомства.

"Є інформація, що пану Трубі пообіцяли цей закон в обмін на "необхідні" справи проти політичних опонентів партії влади. Можу припустити, що така активізація з боку ДБР пов’язана з ухваленням цього закону", – сказала Сюмар.

Як повідомляв Укрінформ, працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до власника телеканалу "Прямий", колишнього народного депутата Володимира Макеєнка у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу. Своє чергою, на телеканалі "Прямий" заявили, що розцінюють обшук у Макеєнка як тиск і наступ на свободу слова.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить слідство щодо можливого ухилення від сплати податків п’ятим президентом України Петром Порошенком під час купівлі-продажу телеканалу "Прямий".