Порошенко сам прийшов у ДБР за повістками — адвокат

П’ятий Президент Петро Порошенко 20 січня особисто прийшов до Державного бюро розслідувань, щоб “примусити” слідчих ДБР вручити повістки про виклик свідка у порядку, встановленому КПК.

Із такою заявою виступив адвокат Порошенка Ігор Головань, повідомляє сайт “Європейської солідарності”.

«Петро Порошенко сьогодні прийшов, щоб отримати повістки про виклик для допиту у якості свідка на 24 січня 2020 року (справа про Мінські угоди), на 31 січня 2020 року (справа моряків), 11 лютого 2020 року (справа про судову реформу). Як бачимо, два провадження з трьох «розслідуються» ДБР явно в інтересах Росії. Наголошую, жодних інших повісток ні на 21 січня, ні на інші дати не вручалося», – зазначив адвокат.

Головань додав, що Порошенко був змушений скасувати “важливий закордонний візит до Швейцарії і заплановані зустрічі зі світовими лідерами”. А також повідомив, що на 31 січня та 11 лютого у Петра Порошенка заплановані закордонні відрядження, про що він поінформував ДБР.

Тому Петро Порошенко має намір 24 січня дати свідчення не лише у справі про Мінські угоди, але і по всіх інших провадженнях, підкреслив Головань.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань викликає п’ятого Президента України Петра Порошенка 21 і 24 січня на допити у якості свідка в двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, у справі про "державну зраду". Про це ДБР повідомило у суботу, 18 січня, на своєму сайті, доклавши електронні копії документів.

У тексті повісток уточнюється, що йдеться про кримінальні провадження, "зареєстровані за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, зі змісту якого вбачається, що п’ятий Президент України Порошенко Петро Олексійович 11-12 лютого 2015 року у ході підготовки та проведення переговорів щодо змісту документу "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод" вчинив державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенності, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України".

Також у ДБР попередили, що відповідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід.

Раніше у “Євросолідарності” заявили, що 21 і 24 січня Порошенко прийде на допити, але за умови, що повістки йому буде вручено відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України.