Порошенко прийде на допити в ДБР за умови належного вручення повісток - "ЄС"

П'ятий Президент України Петро Порошенко прийде на допити в Державне бюро розслідувань 21 і 24 січня, але за умови, що повістки йому буде належно вручено відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність" у Facebook.

"Явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У "Європейській Солідарності" заявили, що ДБР спеціально "підганяє" графіки допитів під графік міжнародних поїздок Порошенка, і це може свідчити, що за ним ведеться незаконне спостереження. "Очевидно, Офіс Президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками. Публічне "запрошення" на допити, не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки", - зазначили у пресслужбі.

За інформацією політсили, "щоб не давати владі приводів для спекуляцій", Порошенко вирішив скасувати цю поїздку і здати квитки. Однак, прийде на допити за умови належного вручення повісток.

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Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань викликає п’ятого Президента України Петра Порошенка 21 і 24 січня на допити у якості свідка в двох кримінальних провадженнях, відкритих у листопаді та грудні 2019 року, у справі про "державну зраду". Про це ДБР повідомило у суботу, 18 січня, на своєму сайті, доклавши електронні копії документів.

У тексті повісток уточнюється, що йдеться про кримінальні провадження, "зареєстровані за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, зі змісту якого вбачається, що п’ятий Президент України Порошенко Петро Олексійович 11-12 лютого 2015 року у ході підготовки та проведення переговорів щодо змісту документу "Комплекс заходів, спрямованих на виконання Мінських угод" вчинив державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенності, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України".

Також у ДБР попередили, що відповідно ст.ст. 139, 140 КПК України у випадку неявки без поважних причин до слідчого, до свідка може бути застосовано привід.