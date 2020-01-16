Порошенко заступився за Гончарука і назвав причину атаки

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що скандал із записами розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука роздмухують "абсолютно неукраїнські сили" за написаним за межами України сценарієм.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Cитуація із записами прем’єра - це не український сценарій. Цілком слушні оцінки викликів і ризиків економічної ситуації, які були представлені у розмові прем’єра і керівництва економічного блоку, треба проаналізувати і забезпечити відповідну реакцію, щоб протидіяти цим викликам і ризикам", - зазначив Порошенко.

Він додав, що "абсолютно неукраїнські сили намагаються роздмухувати псевдоскандал".

"Подивіться на яких каналах вийшла атака на український уряд - на російських каналах. І на каналах одного відомого олігарха. Які причини атаки? Атакують тих, хто захищає державну політику, з приводу одного дуже великого банку, який був націоналізований і став державним і через який виводилися десятки, а може і сотні мільярдів гривень з української фінансово-банківської системи. Це і є справжня причина", - переконаний п'ятий президент України.

Насамкінець він зауважив, що "Європейська солідарність" не братиме участі у роздмухуванні скандалу.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про те, що у президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.

У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що прем'єр написав заяву про відставку.