Адвокати Порошенка прокоментували ініційовані Венедіктовою справи

Ініційована генеральним прокурором Іриною Венедіктовою кримінальна справа проти п’ятого Президента України Петра Порошенка щодо призначення ним суддів Верховного суду є продовженням традиції його політичних переслідувань.

Про це заявили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань в ефірі телеканалу «Прямий».

«Це однозначно продовження того тренду політичних переслідувань, які відбувалися всі останні місяці – і той момент, коли Венедіктова була виконувачем обов’язків директора ДБР, і коли цю посаду обіймав Труба, – це одна й та сама історія. Конкретно це рішення – це спроба загорнути в нову обгортку ту абсолютно провальну ситуацію, яка розвивалася напередодні відставки генпрокурора Рябошапки. Тепер це вже відома інформація, бо були оприлюднені проєкти підозри, які Венедіктова намагалася переконати Рябошапку підписати», – зазначив Новіков.

У свого чергу Головань наголосив на тому, що ця справа є юридичним абсурдом, який жодним чином не може бути переведений у кримінально-правову площину.

«Пані Венедіктова стала генпрокурором саме для того, щоб продовжити інтенсифікувати політичні переслідування Петра Порошенка. Та скупа новина, яку ми зараз мали змогу прочитати на сайті Генеральної прокуратури, вона свідчить передусім про те, що продовжується традиція фабрикування юридичного трешу, це абсолютний юридичний абсурд, і жодним чином його не може бути переведено у кримінально-правову площину», – зауважив Головань

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова порушила п'ять кримінальних справ щодо можливих протиправних дій президента, повноваження якого припинено (Порошенка - ред.), при призначенні суддів Верховного суду.