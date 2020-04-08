Венедіктова порушила п'ять справ проти Порошенка через призначення суддів ВС
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора.
Зазначається, що справу було порушено 6 квітня на підставі звернення працівників Верховного суду України щодо можливих неправомірних дій при виданні Указів Президента від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 «Про призначення суддів Верховного Суду».
Відповідно до звернення працівників ВСУ, підстави для видання Указів Президента України і призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів», вказаним в них.
До того ж судді були призначені не до Верховного суду, як це передбачено ст. 125 Конституції України, а до касаційних судів, неконституційність яких було визнано Рішенням КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України. Також у зверненні працівники Верховного суду України вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ.
Зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 214 КПК 7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Президент Петро Порошенко обраний на найвищу посаду в державі у 2014 році і став п'ятим президентом у незалежній Україні. У 2019 у результаті чергових виборів його наступником став Володимир Зеленський.