Венедіктова порушила п'ять справ проти Порошенка через призначення суддів ВС

Генпрокурор Ірина Венедіктова порушила п'ять кримінальних справ щодо можливих протиправних дій президента, повноваження якого припинено, при призначенні суддів Верховного суду.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора.

Зазначається, що справу було порушено 6 квітня на підставі звернення працівників Верховного суду України щодо можливих неправомірних дій при виданні Указів Президента від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 «Про призначення суддів Верховного Суду».

Відповідно до звернення працівників ВСУ, підстави для видання Указів Президента України і призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів», вказаним в них.

До того ж судді були призначені не до Верховного суду, як це передбачено ст. 125 Конституції України, а до касаційних судів, неконституційність яких було визнано Рішенням КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України. Також у зверненні працівники Верховного суду України вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ.

Зазначені дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 214 КПК 7 квітня 2020 року проведення досудового розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Президент Петро Порошенко обраний на найвищу посаду в державі у 2014 році і став п'ятим президентом у незалежній Україні. У 2019 у результаті чергових виборів його наступником став Володимир Зеленський.