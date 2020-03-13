Венедіктова впевнена, що Портнов не впливає на хід справ Порошенка

В.о. глави Держбюро розслідувань Ірина Венедіктова висловила впевненість, що заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов не впливає на хід розслідування справ експрезидента Петра Порошенка.

Про це Венедіктова заявила в інтерв'ю "Фокусу", відповідаючи на запитання.

"Ні, звичайно (не намагається впливати на розслідування справ Порошенко - ред.). Можна запитати у конкретних слідчих, але я впевнена, що ніякого впливу немає. Кілька тижнів тому він приходив на допит: дав свідчення і пішов. Пан Портнов з нами коректно поводиться ", - заявила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, більшість справ проти Порошенка відкрито Державним бюро розслідувань саме після заяв Портнова. За всіма фактами адвокати пʼятого президента звернулися із заявами, вимагаючи притягнути чиновника часів Януковича до відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про злочин.

Андрій Портнов був народним депутатом України V і VI скликання, з 2010 року - заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича - керівником головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

У грудні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо п'ятого Президента України Петра Порошенка під час підписання ним Мінських угод за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК.

Розслідування ініційовано після звернення колишнього заступника глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Раніше ДБР почало розслідування 13 кримінальних справ, в яких фігурує Порошенко. У більшості з них заявником виступає Портнов.