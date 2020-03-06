ДБР заперечує, що закрило справу проти Порошенка

У Державному бюро розслідування заявляють про відсутність у рішенні суду зобов’язання закривати кримінальне провадження щодо п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомила пресслужба ДБР у Facebook.

"Захисники п’ятого президента України продемонстрували спільноті ухвалу суду і повідомили про успішне закриття справи щодо їхнього клієнта. Однак адвокати зманіпулювали інформацією. Ухвалою Шевченківського районного суду зобов’язано слідчого Державного бюро розслідувань не закривати кримінальне провадження, а повторно розглянути клопотання адвоката Петра Порошенка", - йдеться у повідомленні.

Як стверджують у ДБР, судом не встановлено факту незаконності розслідування чи наявності підстав для закриття провадження, а лише скасовано постанову слідчого Бюро, винесену за результатами розгляду клопотання адвоката.

"Наслідком виконання ухвали Шевченківського районного суду може бути нова постанова слідчого центрального апарату Державного бюро розслідувань із додатковими посиланнями на обставини кримінального провадження. На хід розслідування провадження зазначена ухвала не впливає", - заявили в ДБР.

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Як повідомлялося, Порошенко 6 березня приходив до Державного бюро розслідувань з вимогою порушити кримінальну справу проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

За словами Порошенка, напередодні, 5 березня, Шевченківський райсуд зобов’язав ДБР розглянути і закрити справу проти нього, а також порушити кримінальне провадження проти її ініціатора за неправдиве повідомлення про злочин.

Увечері 6 березня адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що кримінальне провадження проти Дубінського за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину відкрив Офіс генпрокурора.