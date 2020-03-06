Проти депутата Дубінського відкрили справу

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину Петра Порошенка.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань у Facebook.

“Офіс генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину”, - підкреслив адвокат і оприлюднив скан-копію виписки з Єдиного реєстру досудових розслідувань із номером відповідної кримінальної справи.

Як повідомлялося, Порошенко 6 березня приходив до Державного бюро розслідувань з вимогою порушити кримінальну справу проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

За словами Порошенка, напередодні, 5 березня, Шевченківський райсуд зобов’язав ДБР розглянути й закрити справу проти нього, а також порушити кримінальне провадження проти її ініціатора за неправдиве повідомлення про злочин.

Порошенко зазначив, що прийшов у ДБР, аби поінформувати про рішення суду, бо представники Бюро не ходять на засідання.

У жовтні минулого року Дубинський заявляв, що після його звернення до ДБР стосовно Порошенка відкрили провадження через декларування недостовірної інформації за 2018 рік.

У “Євросолідарності” назвали безпідставними всі звинувачення на адресу Порошенка в недостовірному декларуванні.