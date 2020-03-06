Проти депутата Дубінського відкрили справу
Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань у Facebook.
“Офіс генерального прокурора на виконання судового рішення відреагував на наклепницькі звинувачення народного депутата Дубінського на адресу Петра Порошенка. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину”, - підкреслив адвокат і оприлюднив скан-копію виписки з Єдиного реєстру досудових розслідувань із номером відповідної кримінальної справи.
Як повідомлялося, Порошенко 6 березня приходив до Державного бюро розслідувань з вимогою порушити кримінальну справу проти Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.
За словами Порошенка, напередодні, 5 березня, Шевченківський райсуд зобов’язав ДБР розглянути й закрити справу проти нього, а також порушити кримінальне провадження проти її ініціатора за неправдиве повідомлення про злочин.
Порошенко зазначив, що прийшов у ДБР, аби поінформувати про рішення суду, бо представники Бюро не ходять на засідання.
У жовтні минулого року Дубинський заявляв, що після його звернення до ДБР стосовно Порошенка відкрили провадження через декларування недостовірної інформації за 2018 рік.
У “Євросолідарності” назвали безпідставними всі звинувачення на адресу Порошенка в недостовірному декларуванні.