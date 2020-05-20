У Байдена пов'язують "плівки Деркача" з черговою спробою дискредитації з боку РФ

Речник предвиборчого штабу Джо Байдена Едрю Бейтс назвав аудіозаписи, які опублікував народний депутат України Андрій Деркач, сильно відредагованими та заявив, що їх поява пов'язана з черговою спробою з боку РФ дискредитувати політика.

Про це він заявив у коментарі The Washington Post.

«Вони сильно відредагували їх (аудіозаписи, оприлюднені Деркачем - ред.), але це так і залишилося «пшиком», - сказав Бейтс.

У Байдена наголосили, що оприлюднення цих плівок є черговою російською спробою атакувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена під час його передвиборчої кампанії.

У штабі також зауважили, що ці аудіозаписи активно поширював пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем.

Раніше ЗМІ повідомляли, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, «плівки» він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов робив особисто Порошенко.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив депутат, стосується отримання «$1 млрд в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції». За його словами, розмови датовані 2015-2016 рр., в них, зокрема, йдеться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, «який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена».

Як заявив Деркач, отриманий $1 млрд був спрямований на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають стосунок до Порошенка.

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження щодо аудіоматеріалів, оприлюднених Деркачем.