Сенатський комітет хоче отримати інформацію про роботу сина Байдена в Україні
Про це повідомляє CBS News.
«Повістка зобов’язує Blue Star Strategies передати документи, пов'язані з його (Хантера Байдена – ред.) роботою у Burisma, та документи, пов'язані з українською енергетичною компанією. Повістка також вимагає надати свідчення від двох високопосадовців у Blue Star, пов'язаних із цією роботою», - йдеться у повідомленні.
Ініціатором голосування у Сенатському комітеті виступив сенатор-республіканець Рон Джонсон.
Повістка для Blue Star Strategies є частиною поточних розслідувань трьох колегій Сенату під керівництвом республіканців щодо зв'язків між демократами та Україною, включаючи звинувачення у конфлікті інтересів між Burisma та Байденами.
Співзасновник і генеральний директор Blue Star Strategies Карен Трамонтано надіслала Джонсону лист, в якому підтвердила, що компанія погодилася співпрацювати з Комітетом та подала письмові відповіді на усі запитання, а також документи про зустрічі з федеральним урядом щодо Burisma у грудні.
Демократи оскаржили голосування про повістку і заявили, що розслідування республіканців є «партизанським» на тлі пандемії коронавірусу.
Як пише The Hill, Джонсон також заявив у середу, що хоче оприлюднити звіт про своє розслідування щодо української газової компанії Burisma Holdings та Хантера Байдена протягом найближчого місяця.
«Мені б хотілося опублікувати щось у червні, безумовно, перед перервою у серпні», - заявив він журналістам.
Як повідомлялося раніше, адвокат Трампа Руді Джуліані у кількох інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента Байдена в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема він стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна було звільнено на прохання Байдена нібито за те, що розбирався у зв'язках Burisma з його сином.