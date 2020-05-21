Сенатський комітет хоче отримати інформацію про роботу сина Байдена в Україні

Сенатський комітет у середу, 20 травня, ухвалив рішення про направлення повістки в суд на адресу консалтингової компанії Blue Star Strategies у справі про розслідування діяльності української компанії Burisma та Хантера Байдена - сина ймовірного кандидата в президенти США на перегонах 2020 р. Джо Байдена.

Про це повідомляє CBS News.

«Повістка зобов’язує Blue Star Strategies передати документи, пов'язані з його (Хантера Байдена – ред.) роботою у Burisma, та документи, пов'язані з українською енергетичною компанією. Повістка також вимагає надати свідчення від двох високопосадовців у Blue Star, пов'язаних із цією роботою», - йдеться у повідомленні.

Ініціатором голосування у Сенатському комітеті виступив сенатор-республіканець Рон Джонсон.

Повістка для Blue Star Strategies є частиною поточних розслідувань трьох колегій Сенату під керівництвом республіканців щодо зв'язків між демократами та Україною, включаючи звинувачення у конфлікті інтересів між Burisma та Байденами.

Співзасновник і генеральний директор Blue Star Strategies Карен Трамонтано надіслала Джонсону лист, в якому підтвердила, що компанія погодилася співпрацювати з Комітетом та подала письмові відповіді на усі запитання, а також документи про зустрічі з федеральним урядом щодо Burisma у грудні.

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Демократи оскаржили голосування про повістку і заявили, що розслідування республіканців є «партизанським» на тлі пандемії коронавірусу.

Як пише The Hill, Джонсон також заявив у середу, що хоче оприлюднити звіт про своє розслідування щодо української газової компанії Burisma Holdings та Хантера Байдена протягом найближчого місяця.

«Мені б хотілося опублікувати щось у червні, безумовно, перед перервою у серпні», - заявив він журналістам.

Як повідомлялося раніше, адвокат Трампа Руді Джуліані у кількох інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента Байдена в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема він стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна було звільнено на прохання Байдена нібито за те, що розбирався у зв'язках Burisma з його сином.