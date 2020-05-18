Генпрокурор США не бачить підстав для розслідування щодо Обами і Байдена

Генпрокурор США Вільям Барр не має наміру розпочинати розслідування щодо начебто неправомірних дій колишніх президента й віцепрезидента США Барака Обами та Джо Байдена під час розслідування ФБР російського втручання у вибори 2016 року.

Про це глава Мін'юсту заявив у понеділок, коментуючи заклики глави Білого дому Дональда Трампа розслідувати дії його попередника, повідомляє The Hill.

"Що стосується президента Обами й віцепрезидента Байдена, будь-якого рівня їхнього втручання (у розслідування ФБР – ред.), то на основі інформації, яку я маю зараз, я не очікую, що робота пана Дарема (прокурора Мін'юсту, який вивчає ситуацію – ред.) призведе до кримінального розслідування проти будь-кого з них", - заявив генпрокурор США, який також очолює Міністерство юстиції.

Він підкреслив, що занепокоєння Мін'юсту у зв'язку з потенційною злочинністю "зосереджене на інших".

Раніше глава Білого дому закликав розпочати кримінальне розслідування проти Барака Обами та інших посадовців колишньої адміністрації. Минулого тижня Дональд Трамп висловив переконання, що Обама і Байден були причетні до "кримінальних правопорушень" у зв'язку з розслідуванням ФБР щодо втручання РФ у президентські вибори в США. При цьому, Трамп називав "російське" розслідування змовою всередині держави проти його адміністрації та закликав викликати Барака Обаму дати свідчення перед Сенатом США.