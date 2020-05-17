Вибори президента США: Блумберг готовий дати $250 мільйонів на підтримку Байдена

Колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг має намір виділити 250 мільйонів доларів на підтримку ексвіцепрезидента США і представника Демократичної партії Джо Байдена на майбутніх президентських виборах у країні.

Про це повідомляє CNBC.

«Колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг збирається виділити велику грошову суму на підтримку ексвіцепрезидента США Джо Байдена на майбутніх президентських виборах. Поки незрозуміло, скільки саме витратить Блумберг, але деякі люди, знайомі з цим питанням, зазначили, що він може виділити понад 250 мільйонів доларів на підтримку Байдена», - йдеться в повідомленні.

Водночас представники Байдена не підтвердили цю інформацію. Але нагадали про те, що Блумберг офіційно підтримав колишнього віцепрезидента в березні, після зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

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Як повідомлялося, Байден є найбільш ймовірним кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах

Підтримав Байдена і 44-й президент США Барак Обама.

Очікується, що кандидатуру Байдена затвердять на з'їзді Демократичної партії 17 серпня.

Президентські вибори у США заплановано на 3 листопада. Республіканську партію, найімовірніше, представлятиме Дональд Трамп.