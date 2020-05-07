Байден випереджає Трампа у передвиборчих рейтингах

Останні соцопитування в США показали, що ексвіцепрезидент Джо Байден випереджає нинішнього главу Дональда Трампа принаймні на кілька процентних пунктів у президентських перегонах.

Про це повідомляє в середу американське видання The Hill.

Так, згідно з останнім опитуванням Economst/YouGov, опублікованим у середу, Байдена підтримує 46% зареєстрованих виборців, в той час як Трамп має 42% підтримки. Ще 4% опитаних заявили, що проголосують за когось іншого, а 5% зауважили, що вони не впевнені у своєму виборі.

Нове соціологічне дослідження продемонструвало незначне скорочення розриву між Трампом і Байденом. Минулого тижня різниця становила 6% (47% за Байдена й 41% на підтримку Трампа).

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Нагадаємо: вибори президента США мають відбутися в перший вівторок листопада цього року. На нинішньому етапі Республіканська й Демократична партії ще не назвали офіційно своїх номінантів, проте очікується, що головна боротьба у фіналі відбуватиметься між Дональдом Трампом і Джо Байденом.