Байден випереджає Трампа у передвиборчих рейтингах
Про це повідомляє в середу американське видання The Hill.
Так, згідно з останнім опитуванням Economst/YouGov, опублікованим у середу, Байдена підтримує 46% зареєстрованих виборців, в той час як Трамп має 42% підтримки. Ще 4% опитаних заявили, що проголосують за когось іншого, а 5% зауважили, що вони не впевнені у своєму виборі.
Нове соціологічне дослідження продемонструвало незначне скорочення розриву між Трампом і Байденом. Минулого тижня різниця становила 6% (47% за Байдена й 41% на підтримку Трампа).
Нагадаємо: вибори президента США мають відбутися в перший вівторок листопада цього року. На нинішньому етапі Республіканська й Демократична партії ще не назвали офіційно своїх номінантів, проте очікується, що головна боротьба у фіналі відбуватиметься між Дональдом Трампом і Джо Байденом.