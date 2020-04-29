Гілларі Клінтон публічно підтримала Джо Байдена на виборах президента США

Колишня перша леді США, глава Держдепартаменту та екссуперниця Дональда Трампа на минулих виборах президента, Гілларі Клінтон, публічно виступила на підтримку кандидатури Джо Байдена в подальших президентських перегонах.

Про це вона заявила в вівторок, під час спільного онлайн-включення з Байденом, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Мені приємно стати частиною вашої кампанії – не лише підтримати вас, але й допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту в цих президентських виборах", - зазначила впливова представниця Демократичної партії США.

Вона підкреслила, що вважає Байдена справжнім лідером.

"Нам потрібен лідер, президент, такий як Джо Байден", - наголосила Клінтон.

Читайте також: Сандерс оголосив про підтримку Байдена на виборах президента США

Нагадаємо: колишній віцепрезидент США Джо Байден фактично залишився єдиним реальним кандидатом для отримання номінації від Демократичної партії на подальшу участь у виборах президента США. Його суперником від Республіканської партії залишається нинішній глава Білого дому.