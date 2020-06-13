Байдени не фігурують у справі про хабар у $6 мільйонів НАБУ і САП – Холодницький

Кандидат у президенти США Джозеф Байден та його син не фігурують у справі, пов’язаній з ексміністром природних ресурсів Миколою Злочевським, за закриття якої керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонувався хабар у розмірі 6 млн доларів.

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Байден-молодший і Байден-старший у цьому конкретному провадженні не фігурують”, - підкреслив Холодницький.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник закликав не перетворювати справу щодо спроби надання неправомірної вигоди на таку, що має політичний підтекст, і не робити “політичних спекуляцій”.

Він наголосив, що неправомірну вигоду пропонували за закриття справи, в якій ідеться про причетність до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на підконтрольний Сергію Курченку "Реал-Банк", і їх легалізації.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні.

У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited - компанії Миколи Злочевського.

5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.