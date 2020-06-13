За закриття справи Злочевського НАБУ і САП пропонували хабар $6 мільйонів – Ситник

Хабар у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на брифінгу в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Справа, про яку йдеться, розслідувалась в ГПУ, потім, коли Генеральна прокуратура позбулася функції слідчого органу, справи почали передаватися в НАБУ. В одній із цих справ було оголошено підозру колишньому міністру пану Злочевському”, - розповів Ситник.

Він додав, що наразі слідство у справі Злочевського зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного.

У справі щодо дачі хабаря затримано трьох осіб. Керівник НАБУ підкреслив, що 6 млн доларів — це рекордна сума пропонованого хабаря в історії України.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.