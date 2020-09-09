Без весіль та поминок: у Грузії посилюють карантин
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.
Крім того, забороняється проводити культурні та спортивні заходи з кількістю учасників понад 200 осіб.
Рішенням координаційної ради уряду, відкриття театрів і кінотеатрів відкладається до 1 листопада. Кінотеатри повинні були відновити роботу з 15 вересня, а театри - з 1 жовтня.
"Нові обмеження не торкнуться заходів, пов'язаних з передвиборчою агітацією", - повідомила Мезврішвілі. Парламентські вибори у Грузії призначені на 31 жовтня.
За даними Національного центру з контролю захворювань Грузії, за минулу добу у країні виявлено 44 нові випадки зараження коронавірусом.
В цілому кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 1773. Кількість пацієнтів, що одужали, становить 1325.
Від наслідків коронавірусної інфекції у Грузії померли 19 осіб.
У світі зафіксовано 27761009 випадків зараження коронавірусом, зокрема 902306 летальних, одужали вже 19845420 осіб.