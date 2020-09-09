Без весіль та поминок: у Грузії посилюють карантин

Нові обмеження набувають чинності у Грузії через зростання кількості заражень коронавірусом. Глава адміністрації уряду Грузії Натія Мезврішвілі уточнила, що з завтрашнього дня заборона торкнеться весіль, поминок і ювілеїв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Крім того, забороняється проводити культурні та спортивні заходи з кількістю учасників понад 200 осіб.

Рішенням координаційної ради уряду, відкриття театрів і кінотеатрів відкладається до 1 листопада. Кінотеатри повинні були відновити роботу з 15 вересня, а театри - з 1 жовтня.

"Нові обмеження не торкнуться заходів, пов'язаних з передвиборчою агітацією", - повідомила Мезврішвілі. Парламентські вибори у Грузії призначені на 31 жовтня.

За даними Національного центру з контролю захворювань Грузії, за минулу добу у країні виявлено 44 нові випадки зараження коронавірусом.

В цілому кількість підтверджених випадків коронавірусу досягла 1773. Кількість пацієнтів, що одужали, становить 1325.

Від наслідків коронавірусної інфекції у Грузії померли 19 осіб.

У світі зафіксовано 27761009 випадків зараження коронавірусом, зокрема 902306 летальних, одужали вже 19845420 осіб.