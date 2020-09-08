У Грузії за добу - найбільше заражених коронавірусом із квітня
Укрінформ
У Грузії виявили 45 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість інфікованих зросла до 1729 - це новий антирекорд приросту захворюваності з квітня.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Грузія Online.
Нових смертей від COVID-19 за останню добу в Грузії не було. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії становить 19.
Кількість тих, хто одужав, збільшилася на 6 і становить тисячу триста двадцять одна.
Попередній рекорд становив у квітні 42 нові випадки на добу.
Як повідомлялося, станом на 8 вересня загалом у світі підтверджено майже 27,5 мільйона випадків COVID-19.
Фото: Радіо Свобода