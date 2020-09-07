У Грузії термін карантину скоротили до восьми днів

Влада Грузії до восьми днів скоротила термін карантину для встановлення того, чи заражена людина коронавірусом.

Як передає Укрінформ з посиланням на Новини-Грузія, про це заявив прем'єрміністр Георгій Гахарія.

"Як ви знаєте, карантинні простори у нас функціонували протягом перших 14 днів після в'їзду в країну. Тепер карантинна вимога буде 8 днів замість 14", - сказав він.

За словами прем'єрміністра, таке рішення прийнято, щоб зменшити дискомфорт для громадян і гостей країни.

"Через вісім днів буде проведено ПЛР-тест, на дев'ятий день у разі негативного результату тесту можна залишити карантинний простір. Потім, на 12 день, вони будуть зобов'язані пройти ще один ПЛР-тест", - розповів прем'єр.

Відзначається, що до останнього часу в Грузії діяв обов'язковий 12-денний карантин для громадян, які повертаються з-за кордону, а також для контактуючих з інфікованими. Карантин проходять і іноземці, які приїжджають до Грузії на роботу на тривалий термін. До середини серпня термін карантину і самоізоляції становив 14 днів.

Співробітники держустанов і представники офіційних делегацій, які прибувають до Грузії, можуть не проходити карантин, але зобов'язані робити тест кожні 72 години протягом 12 днів. Раніше цей термін становив також 14 днів.

За даними Worldometer, у світі виявлено 27 335 225 випадків зараження коронавірусом, з них 893 717 летальних, одужали 19 410 592 інфіковані.

Фото: pixabay.com