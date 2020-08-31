Голова парламенту Грузії перейшов на самоізоляцію - у його охоронця підтвердили COVID-19

Спікер парламенту Грузії перейшов на самоізоляцію у зв'язку з тим, що в його охоронця виявили інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузия Онлайн.

«Після отримання негативного результату тесту, згідно з протоколом, голова парламенту Арчил Талаквадзе перейшов на самоізоляцію», - йдеться в повідомленні.

У Грузії за добу виявлено сім нових випадків зараження коронавірусом. Водночас 25 пацієнтів після одужання виписані з лікарень.

Загалом від початку епідемії у Грузії лабораторно підтверджено 1467 випадків інфікування коронавірусом. Ще 41 громадянина держави було доставлено на лікування з-за кордону. Унаслідок коронавірусної інфекції в Грузії померли 19 осіб.

Нині у Грузії кількість пацієнтів, які одужали, становить 1221 - це більше 83% усіх зафіксованих випадків COVID-19. На карантині залишаються понад 5,5 тис. осіб, а під наглядом лікарів у стаціонарах - 221 пацієнт.