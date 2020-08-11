У Грузії — найбільший приріст випадків COVID-19 з початку літа

Грузинська влада виявила 25 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим добовим приростом хворих з початку літа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Новини-Грузія.

У цілому з початку пандемії в країні лабораторно підтверджено 1 250 випадків інфікування коронавірусом. З них активними залишаються 223 випадки. Ще 41 громадянин Грузії був доставлений на лікування з-за кордону.

Від наслідків коронавірусної інфекції в Грузії померли 17 осіб.

Зазначається, що на карантині залишаються 7 068 громадян, а під наглядом лікарів у стаціонарах - 242 людини.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ніч 11 серпня у світі налічується більш як 20 мільйонів 205 тисяч випадків захворювання. Поборола хворобу більша частина інфікованих - 13 мільйонів 10 тисяч, померли - 737 156 осіб.

Фото: Радіо Свобода