Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси до кінця серпня

Грузія продовжила заборону на більшість міжнародних пасажирських авіарейсів до 31 серпня.

Як пише "Дзеркало тижня", це передбачає обов'язкове для виконання всіма авіакомпаніями повідомлення для льотного складу NOTAM G0105/20, яке влада країни випустили 21 липня.

"Виняток зроблено для регулярних рейсів між Тбілісі та Мюнхеном, Парижем і Ригою, а також евакуаційних, вантажних, урядових і медичних рейсів. Першим до Грузії повернеться німецький авіаперевізник. Lufthansa з 2 серпня буде обслуговувати лінію Мюнхен-Тбілісі на літаках Airbus A319 з частотою два рази на тиждень", - йдеться в повідомленні.

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Air France полетить з Парижа в Тбілісі на літаках A320 і A321 з 8 серпня з аналогічною частотою. Обидві авіакомпанії будуть виконувати нічний розворот в Грузії, який передбачає виліт з Європи ввечері та повернення з Тбілісі вранці наступного дня.

Нагадаємо: Грузія планувала вирішити регулярне міжнародне авіасполучення в країні з 1 липня, проте перенесла цей термін на 1 серпня через погіршення ситуації з пандемією коронавирусной інфекції.

Фото: wikipedia.org / Gmaisuradze15