Туреччина призупинила авіасполучення з двома країнами

Туреччина призупинила авіасполучення з Іраном і Афганістаном в рамках заходів з боротьби із COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, інформує власкор Укріфнорму.

«У рамках заходів з протидії коронавірусній інфекції нового типу Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном і Афганістаном», - повідомило міністерство.

Як відомо, епідситуація в обох країнах наразі вважається незадовільною. На початку місяця в Ірані значно зросла кількість нових випадків інфікування, у МОЗ країни пояснювали це збільшенням кількості тестів, а не початком другої хвилі епідемії після послаблення карантину. Згодом у країні знову посилили обмежувальні заходи. Від COVID-19 в Ірані померли 14188 людей.

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В Афганістані на початку липня були інфіковані COVID-19 більшість депутатів афганського парламенту. Також деякі країни почали евакуацію своїх миротворців, оскільки ті також були інфіковані коронавірусом. Зокрема Грузія евакуювала 38 своїх миротворців. Серед польських миротворців у Афганістані було виявлено близько сотні випадків інфікування. Від коронавірусу в країні померла 1181 людина.

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Станом на ранок 20 липня у світі в цілому підтверджено майже 14,65 млн заражень COVID-19.